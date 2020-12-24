Стало известно, кто в 2021 году может потерять субсидии

В новом году продолжатся проверки тех, кто получает субсидии

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Уже в следующем году будут изменены правила начисления субсидий в Украине. Сразу несколько категорий украинских граждан могут потерять дополнительные выплаты от государства.

В государственном бюджете на следующий год на выплату субсидий предусмотрено 36,6 млрд. грн. это на 2,7 млрд. грн. меньше, чем в этом году.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Youtube-канал «Народна Думка».

Источник отметает, что в новом году продолжатся проверки тех, кто получает субсидии. Тех, кто не будут отвечать параметрам субсидиантов лишат помощи, а некоторых даже заставят вернуть государству выплаченные средства. В первую очередь речь идет о людях с квартирой площадью более 120 кв. м или домом более 200 кв. м, а также владельцев автомобилей не старше пяти лет и тех, кто делал разовую покупку на сумму выше 50 тыс. грн. Также в эту категорию входят те, кто не платил ЕСВ в течение последних трех месяцев.

В тоже время, согласно новым правилам украинцам будут теперь выдавать субсидии даже, если \в их квартире прописаны люди, которые там не проживают. Также смогут рассчитывать на выплаты от государства те семьи, члены которых официально трудоустроены за границей.

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