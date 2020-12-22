Как только он появится, то «сделает» Зеленского — Бортник о новом президенте

Рейтинг президента Украины продолжает стремительно падать.

Время чтения: 50 Секунд

Несмотря на то, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского остается самим высоким среди всех политиков, он уже не является политиком, который объединяет страну. Такое мнение выразил политолог Руслан Бортник, который отметил, что рейтинг президента Украины продолжает стремительно падать.

Эксперт называет действующего главу государства просто самым популярным политиком, однако он проиграет новому человеку, который может появиться и будет незапятнанным. Бортник отметил, что еще год назад Зеленский объединял всю нацию, но спустя год ситуация изменилась.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на канал НАШ.

«Сейчас он просто самый популярный политик. Его рейтинг на 3-5% больше, чем у Порошенко или у Бойко», — заявил эксперт.

Бортник также отметил, что на данный момент глава государства выигрывает у старых политиков, но проиграет выборы, если появится новое лицо.

«Антирейтинг 50-60%, который есть у Зеленского, говорит о том, что уже «новому Зеленскому» он проиграет. Как только появится новый, незапятнанный кандидат – он «сделает» Зеленского», — заявил политолог.

Ранее мы сообщали, что Зеленский ищет варианты поехать в США, подключает связи, чтобы встретиться с Байденом.