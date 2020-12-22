Общество

В «ДНР» началась мобилизация: сроки очень странные

Виктор

Боевики хотят сформировать резервы своей армии

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В так называемой «ДНР» началась мобилизация. «Власти» «республики» затеяли проверку наличия резервистов в регионе, которые могли бы воевать против Украины.

Соответствующее распоряжение подписал так называемый «глава» «республики» Денис Пушилин. При этом стоит отметить, что сроки проведения этой мобилизации весьма странные – с декабря текущего года по ноябрь следующего года.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.

В документе сказано, что так называемые «военкоматы ДНР», а также «местные администрации», на протяжении года будут проводить проверки местных жителей, которые числятся в запасе, чтобы с них сформировать резервы.

Таким образом, «власти» хотят увидеть реальную картину, сколько у боевиков есть потенциального пополнения на территории ОРДО. Призывников должны будут приписать их к воинским частям для их комплектования путем принудительного призыва в армию.

Отмечается, что если люди не будут являться в «военкоматы» по повестке и будут уклоняться от мобилизации, то их будут разыскивать и приводить силой, а также привлекать к ответственности.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО нет денег даже в банкоматах.

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Виктор

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