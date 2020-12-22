Политика

Даже если будет переворот Порошенко против Зеленского – это устраивает РФ — эксперт

Виктор

Кремль будет рад дестабилизации ситуации в Украине.

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Любые политические перевороты, смена власти и дестабилизация ситуации в Украине и не только играет на руку Кремля. Такое мнение выразил российский политтехнолог Станислав Белковский.

Он отметил, что на руку президента России Владимира Путина скандалы. Он был счастлив, что в США разгорелся скандал из-за голосования по почте, что были сбои в формировании коллегии выборщиков. Кремле только на руку, что такое происходит в США, также этому будут рады, если подобная ситуация произойдет в Украине.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Набело.

«Россия заинтересована в любой политической дестабилизации в Украине. При чем, неважно, кто усилит эту дестабилизацию. Даже если будет переворот Порошенко против Зеленского – это устраивает РФ. И не только потому, что на сегодняшний день для РФ нет никакой разницы в политике этих лидеров в частности вопросов Донбасса», — считает политолог.

Он добавил, что главной целью Кремля является дискриминация украинской и даже американской демократии. Путин хочет показать, что демократия не работает, а авторитарный режим плох, но зато стабилен.

Ранее мы сообщали, что Путин в 2014 мог забрать половину Украины.

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Виктор

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