ВР назначила нового министра образования Украины

Верховная Рада Украины назначила нового министра образования и науки Украины скандального Сергея Шкарлета. Ранее он состоял в «Партии Регионов» Кандидатуру Шкарлета поддержали 226 народных избранников. Об этом пишет УРА-Информ. Несмотря на это, украинских Комитет по вопросам образования выступил против назначения Шкарлета на пост главы МОН. Новоназначенный министр образования зачитывал текст присяги в то время как нардепы […]

Время чтения: 54 Секунд

Верховная Рада Украины назначила нового министра образования и науки Украины скандального Сергея Шкарлета. Ранее он состоял в «Партии Регионов» Кандидатуру Шкарлета поддержали 226 народных избранников. Об этом пишет УРА-Информ.

Несмотря на это, украинских Комитет по вопросам образования выступил против назначения Шкарлета на пост главы МОН.

Новоназначенный министр образования зачитывал текст присяги в то время как нардепы сканировали «Ганьба!». Несмотря на это, народные избраннике из партии «Слуга народа» заглушали возгласы аплодисментами.

Вскоре после этого в зале раздались возгласы «Геть!».

Новый министр образования и науки Украины является доктором экономических наук, членом-корреспондентом инженерной академии Украины.Однако, в его работах был обнаружен плагиат. Тогда бывший регионал оказался в центре скандала.

В связи с этим ученые антиплагиатной инициативы «Дисергейт» выступили с заявлением против назначения на должность министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета. Стоит отметить, что плагиат в работах чиновника подтвердили и международные специалисты.

В свою очередь, украинские ученые написали письмо адресованное Ращумкову и нардепом с просьбой не назначать скандального бывшего регионала на пост министра образования.

Ранее сообщалось, что доверие украинцев к председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову перевысило доверие к гаранту Конституции.