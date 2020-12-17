Венедиктова ходит по краю: ЦПК готовит заявление в НАБУ

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заменила прокуроров в деле заместителя председателя Офиса президента украинского государства Олега Татарова. она использовала основание, которое не предусмотрено в украинском законодательстве. Венедиктова отметила, что замена прокуроров произошла «в связи с исключительной сложностью производства». Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает УРА-Информ. ЦПК имеет серьезное намерение обратится с заявлением в Государственное бюро расследований […]

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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заменила прокуроров в деле заместителя председателя Офиса президента украинского государства Олега Татарова. она использовала основание, которое не предусмотрено в украинском законодательстве. Венедиктова отметила, что замена прокуроров произошла «в связи с исключительной сложностью производства».

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает УРА-Информ.

ЦПК имеет серьезное намерение обратится с заявлением в Государственное бюро расследований Украины из-за того, что в действиях генерального прокурора Ирины Венедиктовой есть признаки вмешательства в деятельность сотрулников правоохранительного органа. Также там отметили, что это похоже на преступление, которое предусмотренное статьей 343 Уголовного кодекса Украины.

Также в ЦПК добавили, что Уголовный процессуальный кодекс позволяет заменять прокуроров по делу в связи с состоянием здоровья, увольнением или сокращением. То есть по тем причинам, которая делает участие прокурора в деле невозможным.

«Такого основания, как «сложность дела» в КПК нет! А выходить за его пределы запрещено. Поэтому замена прокуроров Венедиктовой, которая привела к срыву подозрения, является ничем иным, как грубым вмешательством в работу НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры», — подчеркивают в ЦПК.

В ведомстве заявили, что такое решение Венедиктовой может способствовать тому, что дело развалится в суде из-за того, что незаконная замена следователей поставит под угрозу всю законность расследования дела.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины подготовили подозрение заместителю руководителя ОП Олегу Татарову, однако генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отстранила от дела четырех прокуроров, которые вели это дело