Минкульт под прицелом: НАБУ проводит обыски

В Министерстве культуры Украины проходят обыски, которые связаны с расследованием в сфере охраны культурного наследия. Их проводит Национальное антикоррупционное бюро Об этом сообщила пресс-служба Минкульта, передает УРА-Информ. К текущему моменту НАБУ осуществило обыск в Министерстве. Также правоохранители изъяли документы в помещениях министерства на Ярославом Валу и улице Ивана Франко. «17 декабря 2020 детективы Национального антикоррупционного […]

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В Министерстве культуры Украины проходят обыски, которые связаны с расследованием в сфере охраны культурного наследия. Их проводит Национальное антикоррупционное бюро

Об этом сообщила пресс-служба Минкульта, передает УРА-Информ.

К текущему моменту НАБУ осуществило обыск в Министерстве. Также правоохранители изъяли документы в помещениях министерства на Ярославом Валу и улице Ивана Франко.

«17 декабря 2020 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обыском в помещение Министерства культуры и информационной политики, в Директорат культурного наследия и музеев, — говорится в заявлении. — Обращаем внимание, что уголовное дело, в рамках которой проводятся следственные действия, касается выдачи документа разрешительного характера в 2019 году — тогда МКИП еще не было создано. Министерство готово максимально способствовать расследованию этого дела, сотрудничать со следствием, помогать выяснять все обстоятельства, чтобы законность победила » — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов наводят порядки и изучают помещения «Укрзализныци» в Виннице и Киеве.