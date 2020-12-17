В Украине появился политик, доверие к которому выше, чем к Зеленскому: кто он

Уровень доверия к главе государства Владимиру Зеленскому вновь падает. Доверие украинцев к председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову перевысило доверие к гаранту Конституции. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на опрос Центра Разумкова проведеный с 4 по 9 декабря «Большинство респондентов выражают недоверие ко всем политикам, чья фамилия была представлено в опроснике. Несколько чаще по сравнению […]

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Уровень доверия к главе государства Владимиру Зеленскому вновь падает. Доверие украинцев к председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову перевысило доверие к гаранту Конституции.

Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на опрос Центра Разумкова проведеный с 4 по 9 декабря

«Большинство респондентов выражают недоверие ко всем политикам, чья фамилия была представлено в опроснике. Несколько чаще по сравнению с другими политиками доверие выражается Дмитрию Разумкову (ему доверяют 35% опрошенных, однако не доверяют — 52%), Виталию Кличко (соответственно 30% и 59,5%) и Владимиру Зеленскому (соответственно 30% и 64%). При этом впервые уровень доверия к председателю Верховной Рады Д. Разумкова превысил доверие к президенту В. Зеленского» — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что данное исследование проводилось методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства опрашиваемых граждан страны. Было опрошено 2018 граждан государства в возрасте от 18 лет.

В Центре отметили, что теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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