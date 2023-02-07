Россия вводит особые талоны для украинцев: стало известно, каких территорий это касается

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Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».

В сообщении говорится о том, что инициатором данной затеи стал известный коллаборационист из Украины Владимир Сальдо, которого в данный момент прозвали «гауляйтером» оккупированной Херсонской области.

Власти Кремля приняли инициативу Сальдо. Теперь с недавнего времени на захваченной РФ территории Херсонской области действуют талоны на продуктовые наборы для незащищенных слоев населения.

Что примечательно, пропагандистские каналы, согласно вышеупомянутым СМИ, уже с торжеством отчитались насчет выдачи продуктовых наборов. К сожалению, международные наблюдатели почти ничего не могут проверить в условиях военных действий, если речь идет о цивильном населении. Потому в данный момент никто из официальных лиц не может подтвердить факт хоть какой-то помощи населению со стороны оккупантов Российской Федерации.

Напомним, 28 февраля в РФ анонсированы перемены: стало известно, какой запрет могут готовить власти.