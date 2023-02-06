Происшествия

28 февраля в РФ анонсированы перемены: стало известно, какой запрет могут готовить власти

Родион Власов

В украинских СМИ появилась информация о том, что в Российской Федерации намерены еще больше «закручивать гайки» рядовым гражданам.

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Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что появилось заявление от главы Лиги безопасного интернета в России Екатерины Мизулиной. По ее словам, в России уже с 28 февраля намерены блокировать известный видеохостинг YouTube, который занимает первое место в интернете по просмотрам видеороликов в мире.

Известно, что популярный оппозиционер в РФ Алексей Навальный прославился именно благодаря данному сайту.

Тем не менее, в СМИ уточнили, что официальный аккаунт Мизулиной не подтвержден в соцсетях. Иными словами, сообщение может быть фейковым, однако многие пользователи соцсетей учли, что заявления уже начали делаться.

Как сообщалось ранее, Кулеба рассказал какие досадные неожиданности случились с Лавровым в Африке: на моей памяти это впервые.

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