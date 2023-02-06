28 февраля в РФ анонсированы перемены: стало известно, какой запрет могут готовить власти

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Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что появилось заявление от главы Лиги безопасного интернета в России Екатерины Мизулиной. По ее словам, в России уже с 28 февраля намерены блокировать известный видеохостинг YouTube, который занимает первое место в интернете по просмотрам видеороликов в мире.

Известно, что популярный оппозиционер в РФ Алексей Навальный прославился именно благодаря данному сайту.

Тем не менее, в СМИ уточнили, что официальный аккаунт Мизулиной не подтвержден в соцсетях. Иными словами, сообщение может быть фейковым, однако многие пользователи соцсетей учли, что заявления уже начали делаться.

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