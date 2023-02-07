Пригожин предложил Зеленскому дуэль в небе: «Если ваша возьмет, забирайте Бахмут, если нет – идем к Днепру» (видео)

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Об этой информации сообщил Donpress.com, передает Ura-inform.

На постановочных кадрах, где он совершает так называемый боевой вылет в качестве штурмана фронтового бомбардировщика Су-24М, Пригожин хвастается террористическим обстрелом города Бахмут Донецкой области и признает, что готов «сдать» этот населенный пункт.

По его словам, он отдаст приказ своим боевикам отступить от Бахмута , если Зеленский согласится на «дуэль в небе По условию сделки российского террориста, в случае его победы он идет на штурм Днепра.

«Завтра(07.02.2022г) сажусь на МиГ-29. Если ваша возьмет, забирайте Бахмут, если нет – идем к Днепру», — заявил Пригожин.

Следует отметить, что 6 февраля Верховная Рада Украины признала ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией.

Напомним, ранее сообщалось, у ВСУ большое достижение на фронте: СМИ выяснили, кого удалось ликвидировать (фото).