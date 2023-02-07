Политика

Ядерные угрозы России: армия США готовится дать военный ответ

Родион Власов

США прорабатывают военный ответ на ядерные угрозы России.

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Об этой информации сообщил Dialog.ua, передает Ura-inform.

В минобороны США заявили о проведении учений на случай, если российский президент Владимир Путин решиться выдвинуть на позиции тактическое ядерное оружие. В частности сообщается, что армия США пройдёт соответствующую подготовку для эффективного реагирования на вероятное применение с российской стороны ядерного оружия в Украине.

Ядерные угрозы со стороны РФ и вероятность эскалации побуждает чиновников к превентивным подготовительным мерам. Часть из них считает, что  Путин может пойти дальше в своих угрозах Западу, не исключено, что для демонстрации серьезности намерений Путин  готов представить на всеобщее обозрение носители ядерного вооружения.

Однако на сегодняшний день, в военном ведомстве и разведке США не видят реальных признаков готовящейся ядерной эскалации.  Поэтому агрессивная риторика заместителя главы Совбеза РФ Медведева выглядит не более чем популизм.

В тоже время, глава ЦРУ Бернс заявил, что при всей кажущейся несерьезности, подобные угрозы требуют серьезного отношения и внимания. Он напомнил, что Кремль получил четкое и однозначное предупреждение о последствиях, которые может повлечь применение тактического ядерного вооружения в войне в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, Путин дал обещание Зеленскому: экс-премьер Израиля сказал, в чем оно заключается.

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