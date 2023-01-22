Подоляк отреагировал на угрозы Володина: хочет, чтобы весь мир молча это терпел

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Об этой информации сообщил в своём Twitter-аккаунте Подоляк, передает Ura-inform.

Он напомнил, что Россия в течение 11 месяцев полномасштабной войны обстреливает мирные города Украины и массово убивает гражданских. При этом она угрожает ядерным оружием западным странам из-за поставок военной техники для украинской армии.

Вот почему, подчеркнул Подоляк, страна-агрессор «неадекватна».

«Почему РФ неадекватна? Россия устами Володина снова угрожает, что передача военной техники Украине – это … угроза мифическим городам РФ, и поэтому ждите эскалации… То есть РФ 11 месяцев бомбит Украину, массово убивает гражданских, но Украина и мир должны молча это терпеть и не сопротивляться…», – написал Подоляк.

Чому Рф політ/неадекватна?

Рф вустами Володіна знову загрожує, що передача військової техніки 🇺🇦 – це … загроза міфічним містам Рф, і тому чекайте ескалації …

Тобто Рф 11 місяців бомбить 🇺🇦, масово вбиває цивільних, але 🇺🇦 і світ мають мовчки це терпіти і не чинити опір… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 22, 2023

Напомним, ранее сообщалось, Володин пригрозил Западу «страшной войной» в ответ на переданное Украине наступательное вооружение.