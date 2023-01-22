В ГУР Минобороны спрогнозировали дальнейший ход войны: весна и начало лета будут решающими

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Об этой информации сообщил Unian.net, передает Ura-inform.

По его словам Украина именно в этот период Украина должна пройти первый этап, и он станет решающим для Украины.

«Мы пока не можем заглядывать далеко, мы должны пройти первый этап – весну и начало лета. Мы видим, к чему ведет эта война: изменилось российское военное руководство, закончился первый этап мобилизации, российская армия перегруппировывается. Этот период будет решающим в войне. Если большое наступление России, запланированное на это время, провалится, это станет крахом России и Путина», – заявил Скибицкий.

Тем не менее, по его мнению, новое наступление россиян на Киев со стороны Беларуси маловероятно, как и активные боевые действия на юге Украины.

Скибицкий добавил, что основная активность российской армии будет разворачиваться на Донецком и Луганском направлении, где предстоят тяжелые и решающие бои.

Напомним, ранее сообщалось, Гиркин заявил о новом наступлении армии РФ в Украине и предсказал его исход.

