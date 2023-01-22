Володин пригрозил Западу «страшной войной» в ответ на переданное Украине наступательное вооружение

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Об этой информации сообщило Unian.net, передает Ura-inform.

По его словам, поставка Украине наступательного вооружения приведет к глобальной катастрофе.

«Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия», – сказал Володин.

Он заявил, что это приведет мир «к страшной войне и совсем другим боевым действиям, чем сегодня».

«Учитывая технологическое преимущество российского оружия, принимающим такие решения иностранным политикам необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны», – пригрозил Володин.

В итоге спикер Госдумы перешел к прямым угрозам применения ядерного оружия.

«Аргументы, которые ядерные государства ранее не использовали оружие массового впечатления в локальных конфликтах, безосновательны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда была угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны», – резюмировал Володин.

Напомним, ранее сообщалось, результаты встречи в Рамштайне: главные заявления руководства Пентагона.