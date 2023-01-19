Как в России ещё в 1997 году предсказали российско-украинскую войну (видео)

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Об этой информации сообщил Unian.net, передает Ura-inform.

Как известно, «От винта!» – программа, полностью посвященная компьютерным играм, которая выходила на российском телевидении в период с 20 мая 1995 по 25 октября 1998 года

В одном из её выпусков, который вышел в эфир 20 юля 1997 года, ведущие впервые делают обзор компьютерной игры iM1A2 Abrams , а также рассказывают о её о миссии.

«По замыслу создателей игры, Украина вскоре вступит в НАТО, и на нее тут же нападут российские войска. Вот тут-то и пригодятся Abrams… В ходе миссии вы будет защищать город Киев, столицу Киевской Руси, от российских оккупантов. А игра-то с пропагандистским наклоном… До встречи в Киеве, товарищи!», – говорят ведущие передачи.

Как видим, запись действительно оказалась пророческой, ведь в 2022 году российские оккупанты мечтали и даже пытались захватить Киев. Украина действительно ведет переговоры с США по передаче танков Abrams, однако американские союзники пока не готовы к такому шагу, но и не исключают таких поставок в будущем.

Напомним, ранее сообщалось, Шольц выдвинул условие для поставки танков Leopard 2 Украине: в Белом доме.