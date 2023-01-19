Политика

Шольц выдвинул условие для поставки танков Leopard 2 Украине: в Белом доме отреагировали

Родион Власов

Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом выдвинул требование для поставки немецких танков Leopard 2 Киеву. Он заявил, что сначала США должны предоставить Украине танки Abrams.

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Об этой информации сообщил 24tv.ua, передает Ura-inform.

В Белом доме на это молниеносно отреагировали.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга озвучила позицию Джо Байдена.  По её словам, мнение американского президента простое: каждое государство и партнер должны самостоятельно принимать решение о передаче Украине оружия.

«Президент Джо Байден считает, что каждая страна должна одобрять свои собственные суверенные решения о том, какие шаги в помощи в сфере безопасности они могут делать, и какую технику они могут предоставлять Украине»– подчеркнула она.

Жан-Пьер отметила, что Штаты приветствуют решение Германии и Британии о предоставлении военной техники и вооружения. Она отметила, «солидарность наций» в поддержке Украины очевидна. Однако «это решение каждой страны», подчеркнула пресс-секретарь Белого дома..

Также она подчеркнула, что США являются «крупнейшими поставщиками» помощи в сфере безопасности и гуманитарной помощи украинскому государству.

Напомним, ранее сообщалось, США готовят большой проект по Украине: CNN выяснили, в чем он заключается.

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