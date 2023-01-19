Политика

У Зеленского готовится еще одно решение после Арестовича: нардеп опубликовал сообщение

Родион Власов

Народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк говорит о том, что в скором времени в Офисе Президента начнутся перемены.

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Об этой информации Железняк сообщил в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Говорят, что у нас скоро будут новости касательно кадровых решений в ОП. Я бы даже сказал, что будут «большие новости», – коротко написал народный избранник.  

К сожалению, политик не стал дополнять свои слова какими-то аргументами или дополнительной информацией. Потому в данный момент неизвестно, о каких кадровых решениях на Банковой вообще идет речь.

При этом недавно уже успел уволиться советник главы Украины Владимира Зеленского по имени Алексей Арестович. По его словам, теперь он трудится на заправке, и довольно счастлив из-за данного факта, поскольку в Украине сложно найти достойную работу.

Напомним, Филатов назвал реальную цифру погибших в Днепре из-за удара РФ: подробности.

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