Как можно было избежать войны в Украине: в Европе сделали признание

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Об этой информации сообщил Ермак в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Членство Украины в НАТО предотвратило бы войну», – сказал премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Затем Ермак уже добавил от себя, что вступление Украины в Североатлантический альянс является приоритетным шагом в ближайшее время. Однако, к сожалению, никаких точных сроков не было названо. В данный момент власти сконцентрированы, в первую очередь, на том, чтобы оказывать сопротивлению агрессору в лице Российской Федерации.

На этом фоне глава Украины Владимир Зеленский и весь дипломатический штат МИДа задействованы в международном секторе для того, чтобы у ВСУ был необходимый арсенал вооружения для защиты страны от врага.

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