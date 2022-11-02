Укрэнерго ввела новые отключения электричества: СМИ рассказали о деталях

Из-за атак Российской Федерации энергетики Украинского государства были вынуждены пойти на крайние меры, внедрив специальные ограничения для электрических сетей. К счастью, это пока касается далеко не всех регионов страны.

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Данная информация представлена телеграм-каналом «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что уже сегодня с 6 утра было введено в силу мероприятие по отключению электроэнергии. Речь идет о почасовых отключениях. Как оказалось, речь идет о Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины.

В данный момент известно, что все детали по отключению находятся на соответствующем сайте облэнерго.

Кроме того, неизвестно, когда именно такие меры перестанут быть актуальными и люди вернутся к прежней жизни. Тем не менее, ни власти, ни эксперты не исключают того факта, что ситуация из-за российских ракет и дронов может только ухудшиться.

Напомним, Россия в ноябре начнет бить по АЭС Украины: источник предупредил, с чем столкнутся люди.