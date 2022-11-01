Ученые изменили свое мнение о возникновении жизни на Земле: эксперты сообщили, как все могло быть

Специалисты активно ищут жизнь на других планетах, но мало что известно о происхождении жизни на Земле. Португальский астробиолог Зита Мартинс, занимающаяся обеими темами, предполагает, что жизнь на Земле могла возникнуть много раз и одновременно в разных местах планеты.

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Об этой информации сообщил Forbes, передает «УРА-Информ».

«До сих пор неясно, как именно возникла жизнь на Земле». У нас есть некоторые сведения о химических процессах, предшествовавших его образованию. Мы также много знаем о физических и геологических процессах на планете, когда Солнечная система еще только формировалась. Но как происходил процесс создания жизни? Нам еще предстоит над этим поработать, — говорит Зита Мартинс из Высшего технологического института в Лиссабоне.

Ученые считают, что жизнь на Земле могла зародиться в течение первых 200 миллионов лет после образования планеты (а это примерно 4,5 миллиарда лет). Однако ученые нашли самые древние свидетельства жизни, возраст которых составляет 3,5 миллиарда лет.

Как могла возникнуть жизнь на Земле?

По словам Мартинс, многие органические молекулы, составляющие клеточную жизнь, можно найти в метеоритах, астероидах и кометах. Эти молекулы принесли эти космические объекты на Землю в ранней истории планеты. Мартинс считает, что удары, связанные с обрушением этих объектов, также могли способствовать возникновению жизни в конкретных, отдельных местах на Земле.

«Мы с коллегами сделали модель падения кометы на Землю. В результате такого воздействия выделяется огромное количество энергии. Мы обнаружили, что эта ударная энергия может вызвать разрыв молекулярных связей, что приведет к образованию более сложных молекул», — говорит ученая.

Почему для возникновения жизни необходимы определенные условия?

«Почему для возникновения жизни необходимы только определенные молекулы?» Возможно, мы никогда не получим ответа на этот вопрос. Мы можем только догадываться. Нам также не хватает понимания того, как жизнь совершила гигантский скачок от чистой добиотической химии (то есть предшествующих ей процессов) к истинной биологии. Но мы должны попытаться выяснить, какие виды молекул существовали в далеком прошлом, из которых могла возникнуть жизнь», — говорит Мартинс.

Возникала ли жизнь на Земле более одного раза?

Мартинс также предполагает, что жизнь могла появляться на Земле несколько раз, а это означает, что было много циклов рождения и уничтожения жизни, прежде чем она обосновалась на планете. Но эта теория еще не доказана.

«Я не совсем уверена, что мы когда-нибудь сможем точно узнать, когда зародилась жизнь на Земле. Но я уверен, что мы можем кое-что узнать об условиях, существовавших в Солнечной системе незадолго до появления жизни на Земле», — говорит она.

По словам ученых, мы пытаемся найти жизнь на других планетах, но пока сложно определить, что именно представляет собой жизнь. Самое простое определение было бы таким: это самоподдерживающаяся система, обладающая способностью к репликации (процесс создания новых молекул из родительской молекулы). Но должен быть обмен веществ.

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