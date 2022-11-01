Россия в ноябре начнет бить по АЭС Украины: источник предупредил, с чем столкнутся люди

Инсайдер из Офиса Президента сообщил о том, что у Российской Федерации могут быть еще более коварные планы, чем те, которые она уже применила на территории Украинского государства. Речь идет о том, что Кремль может начать бить по атомным электростанциям.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Россия уже принялась наносить удары ракетами по гидроэлектростанциям. Однако на следующем этапе начнут бить по АЭС. Разведка Британии предупредила ОП о том, что необходимо готовиться к ударам по трансформаторным станциям АЭС. Именно они будут явной целью для ракет РФ в ноябре-месяце», – сказано в сообщении.

При этом известно, что АЭС могут привести к техногенной катастрофе, которая навредит не только Украине, но и всем ее соседям, включая и саму Российскую Федерацию.

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