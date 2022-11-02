Происшествия

В Иране было поднято «Красное Знамя Возмездия»: стало известно, что это может означать

Ирина

Стало известно о том, что на территории Иранского государства власти распорядились о поднятии соответствующего флага. Речь идет о так называемом «Красном Знамени Возмездия», которое расположилось над куполом мечети Джамкаран в населенном пункте Кум.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

Разные эксперты начали выяснять, что означает подобный «символ» для международного сообщества и самих иранцев. Существую две основные версии.

В соответствии с первой, такой «жест» касается темы Ближнего Востока. Фактически, это может приравниваться к объявлению войны или кровной мести. По словам некоторых специалистов, в последний раз флаг поднимали в 2020 году. Это случилось после того, как был убит генерал Касем Сулеймани.

Однако есть и другая версия. Она гласит, что «Красное Знамя Возмездия» поднимают регулярно, а именно дважды в год.

В западных СМИ же начали появляться месседжи о том, что Иран готовится к военным действиям с Саудовской Аравией.

Напомним, иначе и не будет – у Зеленского признались, какой итог войны ждет украинцев.

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