В Нафтогазе ответили, какая зима ждет украинцев: не самый радостный прогноз от Витренко

Глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко решил предупредить население, с какими тяготами оно может столкнуться уже через 1-2 месяца. По его словам, основная сложность заключается в том, что Российская Федерация уже нанесла значительный урон по энергетике нашей страны.

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Об этой информации сообща телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

В самом начале Витренко сообщил, что примерно 40% электростанций в Украинском государстве были повреждены или даже уничтожены. Потому электроэнергию уже сейчас необходимо периодически выключать, дабы не перегружать систему.

Кроме того, он еще и напомнил о том, что на сегодняшний день всех нефтеперерабатывающие предприятия в государстве тоже были уничтожены.

Потому, как он сообщил, уже сейчас Украина нуждается в помощи партнеров, дабы восстановить работу всех энергосистем. В противном случае, как становится ясно из слов эксперта, зима будет для украинцев крайне сложная, и, как заявил сам Витренко, не исключает, что «худшая в истории».

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