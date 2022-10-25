У РФ появился новый план по войне в Украине: источник в ОП сказал, на что был взят курс

В Российской Федерации приняли неординарное решение по войне в Украинском государстве. Как оказалось, Кремль рассчитывает на долгоиграющую «партию» с официальным Киевом, и потому он сменил тактику ведения самой сути войны.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на своего инсайдера в ОП, передает «УРА-Информ».

«МИ-6 представили данные разведки Офису Президента, а также Генеральному штабу. В них говорится о том, что Кремль опять взял курс на заморозку войны в Украине. Делает он это посредством давления на Запад и консервацию боевых действий на линиях фронтов», – сообщил источник.

К сожалению, пока неизвестно, добивается ли хоть чего-то РФ, используя вышеупомянутую стратегию. Однако известно то, что многие украинцы готовы идти до победного конца, чтобы выгнать оккупантов со своих территорий.

Напомним, в Украине ответили, что думают об использовании «грязной бомбы»: официальное заявление Кулебы.