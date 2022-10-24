В Украине ответили, что думают об использовании «грязной бомбы»: официальное заявление Кулебы

Глава МИДа Украинского государства Дмитрий Кулеба решил прокомментировать ситуацию насчет использования специфического оружия, которое россияне прозвали «грязной бомбой». По его словам, речь идет о феноменальном абсурде.
Об этой информации сообщил Кулеба в своем «Твиттере», передает «УРА-Информ».
«Вранье Российской Федерации насчет планов Украины по использовании «грязной бомбы» настолько же абсурдно, насколько опасно», – сообщил в начале Кулеба.
Затем он добавил, что Украина является полноценной стороной международного соглашения под названием ДНЯО (договор о нераспространении ядерного оружия). Кроме того, он подчеркнул, что, исходя из данного положения, у официального Киева де-факто не может быть никаких «грязных бомб».
«Мы не планируем владеть таким оружием. Во-вторых, россияне часто обвиняют украинцев в том, что планируют сами», – заключил Кулеба.
Напомним, РФ готовит особый «подарок» для Крыма: в Украине сказали, чего скоро может лишиться население.
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