В НАТО сделали новое предупреждение РФ: Столтенберг о применении особого вооружения

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг решил прокомментировать недавние заявления РФ о якобы скором использовании Украиной так называемой «грязной бомбы». Он послал для РФ четкий месседж.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

«Само по себе заявление о том, что Украинское государство намерено использовать «грязные бомбы» является абсурдным. Абсурдно твердить о том, что Украина будет использовать грязную бомбу на собственной же территории, за которую официальный Киев упорно сражается», – сообщил в начале Столтенберг.

Затем он предостерег Российскую Федерацию от того, чтобы та продолжала заниматься эскалацией конфликта. На этом фоне он еще раз заявил о том, что силы НАТО будут и дальше поддерживать Украину в ее стремлении к независимости.

Как сообщалось временем ранее, британцы сообщили, о чем Шойгу говорил с ними на самом деле: вскрылась новая правда.