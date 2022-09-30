Мусульмане в РФ готовятся устроить масштабный протест: в сеть попала важная информация

Уже сегодня, 30 сентября, после завершения молитвенных месс мусульмане со всей России собираются на акции протеста против мобилизации, а также развязанной лидером РФ Владимиром Путиным войны в Украине.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Восход Ислама», передает «УРА-Информ».

Организаторы протеста в вышеупомянутом канале написали, что народы Северного Кавказа, в том числе татары, башкиры, русские дагестанцы и чеченцы, решили воевать, чтобы положить конец начатой ​​Путиным преступной войне, в которой погибли невинные люди.

«Остановите геноцид мусульман: мусульмане составляют большинство убитых и раненых на этой войне, хотя мы – это всего 20% населения России», – пишут мусульмане.

Активисты призывают мусульман не ждать прихода лидера, который поведет их правильным путем. Главы активистов уверяют, что в этом случае такого человека остановит полиция, и протесты закончатся.

При этом стоит отметить, что ислам является второй по численности религией в Российской Федерации. Точное количество мусульман до сих пор оспаривается. По данным 20-летней давности, в России проживало около 14,5 млн мусульман. Однако есть данные, что в Российской Федерации проживает уже сегодня более 20 миллионов мусульман.

Напомним, у Зеленского назвали дату окончания войны: Подоляк отличился громким заявлением.