У Зеленского назвали дату окончания войны: Подоляк отличился громким заявлением

Один из ключевых представителей Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил о том, что военные действия в Украинском государстве могут относительно скоро закончиться. Однако есть некоторые условия, при которых такой расклад произойдет.

Время чтения: 36 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

По словам человека, приближенного к Зеленскому, война может завершиться через 3 с половиной месяца. Это произойдет после того, как ВСУ возьмут Донецк, а также Луганск. По его словам, в таком рассуждении существуют несколько составляющих аспектов.

Первый, как сообщил Подоляк, заключается в том, сколько у армии есть технического оборудования. Второй же заключается в падении одного из ключевых городов Донбасса – Луганска или Донецка.

«После того, как падет Луганск и Донецка война полностью закончится. На это может потребоваться еще 3,5 месяца. Но война завершится окончательно тогда, когда Украина вернется к своим границам 1991 года», – заключил Подоляк.

Напомним, Путин готов идти до конца в Украине – источник ОП сказал, что разведка Британии посоветовала Зеленскому.