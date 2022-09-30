Вооруженные силы Украинского государства в очередной раз были вынуждены обратиться к армии Российской Федерации. На сей раз представиться решил один из офицеров по имени Юрий Кочевенко, который выбрал особый бэкграунд для будущих воинов оккупационной армии.
Об этой информации сообщил в своем Телеграме офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц», передает «УРА-Информ».
«Что ждет московитов в Украине. Представляет все офицер десантно-штурмовых войск Кочевенко», – коротко подметил «Штирлиц».
Мужчина решил стать на фоне убитых на войне россиян, которые еще недавно пытались прорвать линию обороны Украины. Офицер не стал как-то показательно издеваться над телами и, более того, проявил сдержанность и объективность.
«Россияне, не стоит сюда идти. Женщины России, не пускайте сюда своих сыновей, братьев, отцов. Их будет ждать такая же судьба», – сообщил Кочевенко.
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