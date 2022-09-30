Эксперт выяснил, откуда в России начнется революция: назван ключевой регион

В Дагестане антимобилизационные протесты могут стать началом процесса, который приведет к «параду» суверенитетов в РФ. При этом не исключается, что именно Дагестан станет «первой ласточкой» в данном процессе.

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Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов, передает «УРА-Информ» со ссылкой на «Донпресс».

По мнению специалиста, акция протеста в Дагестане с организационной точки зрения проходит очень хорошо. Жданов предупредил:

«Во-первых, у руля протестов женщины, и если полиция начнет бить их, дагестанцы просто перережут всю полицию и нацгвардию. Поэтому борьба с этим протестом весьма проблематична. Во-вторых, требования и ультиматумы направляются властям через интернет, протестующим приказывают и говорят, что покупать (конкретно шины рекомендуют, федеральную дорогу сжечь, перекрыть, станцию ​​закрыть и т.д», – сообщил в начале эксперт.

По словам Жданова, российские власти совершают ошибки за ошибками, что может привести к неожиданным последствиям.

«Ведь она близка к Чечне, у которой большие проблемы с Дагестаном, потому что Кадыров отобрал у Дагестана нефтяные месторождения и передал территорию с помощью своего друга Путина. Поэтому Дагестан, конечно, предъявляет к Чечне серьезные требования. Потом приходит Кадыров и объявляет: “И мобилизация Чечни нас не касается – мы уже выплатили 240% долга”. Хотя в Дагестане самое большое количество жертв войны на Украине Кто сколько заплатил?», – добавил Жданов.

Кроме того, эксперт высказал мнение, что лидер Чечни Рамзан Кадыров будет способствовать свержению режима президента России Владимира Путина:

«Я всегда говорил, что Рамзан Кадыров будет главным разрушителем Кремля. И он уничтожит его такими заявлениями. Во-первых, сейчас ставки среди субъектов федерации повышаются (почему чеченцы не призывают, а дагестанцев берут поголовно?) Во-вторых, в Москву был прислан глава администрации Дагестана, но не имам. Потому дагестанцы начали писать что-то вроде: “Наш гауляйтер – предатель”. Итак, Дагестан – это, скорее всего, “первая ласточка” в процессе разрушения Кремля», – заключил Жданов.

Напомним, еще несколько регионов в РФ начнут бунтовать: Жданов предупредил, где людям стоит подготовиться.