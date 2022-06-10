Общество

В Украине прокомментировали заявление оккупантов о начале боев за Славянск

Это совсем не так.

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Российские пропагандисты вчера, девятого июня, заявили о том, что якобы начали бои за Славянск. Украинские власти прокомментировали эту ситуацию.

Председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что никаких боев за Славянск не идет. Россияне намерены захватить город и делают все, чтобы просунуться в этом направлении, однако пока они не продвинулись в этом направлении. Он также считает, что такие заявления делаются не просто так, пишет УРА-Информ.

“Наши Вооруженные силы мужественно держат оборону, по всем рубежам враг не продвинулся. Конечно, их целью является Славянск и Краматорск. Но для наступления на Славянск им до того нужно пройти те рубежи, которые обустроены и там где мы готовимся их встречать”, – отметил он.

Ранее мы сообщали, что власти Запорожья рассказали о ситуации в регионе.

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