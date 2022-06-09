Общество

«Зашли свежие силы»: власти Запорожья рассказали о ситуации в регионе

Те местные жители, которые поддержали российских захватчиков, уже начали об этом жалеть

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Во временно оккупированных солдатами РФ городах Запорожской области начались стычки между коллаборантами. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух, передает УРА-Информ.

«Из-за жажды наживы и власти среди коллаборантов начались стычки. Об этом свидетельствует появление случаев с подрывами и взрывами на оккупированных территориях. Предатели боятся за свою жизнь и теперь мечтают сбежать из нашей области в Крым», – отметил он.

На оккупированной территории области произошла ротация российских войск.

“Оказалось, что вражеские силы с конца прошлой недели проводят ротацию. Вместо тех, кто совершал бесчинства на оккупированных территориях, на территорию зашли свежие силы, преимущественно выходцы из ДНР”, – добавил Старух.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров на обвинение России в мародерстве оскорбил журналиста и Зеленского. 

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