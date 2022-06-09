«Зашли свежие силы»: власти Запорожья рассказали о ситуации в регионе

Те местные жители, которые поддержали российских захватчиков, уже начали об этом жалеть
Во временно оккупированных солдатами РФ городах Запорожской области начались стычки между коллаборантами. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух, передает УРА-Информ.
«Из-за жажды наживы и власти среди коллаборантов начались стычки. Об этом свидетельствует появление случаев с подрывами и взрывами на оккупированных территориях. Предатели боятся за свою жизнь и теперь мечтают сбежать из нашей области в Крым», – отметил он.
На оккупированной территории области произошла ротация российских войск.
“Оказалось, что вражеские силы с конца прошлой недели проводят ротацию. Вместо тех, кто совершал бесчинства на оккупированных территориях, на территорию зашли свежие силы, преимущественно выходцы из ДНР”, – добавил Старух.
Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров на обвинение России в мародерстве оскорбил журналиста и Зеленского.
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