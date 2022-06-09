Враг возобновил ракетные удары: поврежден жилой дом

В результате удара россиян повреждена многоэтажка
Сегодня ночью, девятого июня войска армии РФ нанесли ракетный удар по Новоград-Волынскому (Житомирская область). Об этом сообщает глава Житомирской ОВА Виталий Бунечка, передает УРА-Информ.
В результате удара рашистов повреждена многоэтажка.
«Около часа ночи 9 июня российской ракетой было повреждено многоэтажное здание в Новоград-Волынском. Пока информации о погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают правоохранители», – подчеркнул глава ОВА.
Ранее сообщалось, что во временно оккупированных солдатами РФ городах Запорожской области начались стычки между коллаборантами.
Average Rating