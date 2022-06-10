Ляшко рассказал, как война повлияла на украинцев в плане здоровья

В этом плане все также весьма плохо.

Время чтения: 41 Секунд

Военные действия в Украине уже отразились также на качестве здоровья украинцев. Все из-за того, что уменьшилась возможность предоставлять обычным гражданам качественные услуги в медицинском плане.

О ситуации рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он отметил, что уменьшилась возможность диагностики онкозаболеваний и определенных инфекционных заболеваний на ранних стадиях, негативному влиянию подверглось психическое состояние каждого, пишет УРА-Информ.

“Из-за войны уменьшилась диагностика онкозаболеваний и определенных инфекционных заболеваний. В частности, и туберкулеза, и ВИЧ-инфекций и гепатитов. Все это будет давать нам в дальнейшем выявление болезней на поздних стадиях. Лечение их будет менее эффективным, длительным и дорогостоящим”, – акцентировал Ляшко в эфире информационного телемарафона.

Он также добавил, что за время военных действий в Украине повреждены 672 объекта учреждений здравоохранения, при этом из них 115 восстановлению не подлежат. 40 уже полностью восстановлены.

Ранее мы сообщали, что враг возобновил ракетные удары.