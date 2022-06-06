В СНБО отреагировали на угрозы Кремля бить «туда, куда еще не бил»

Данилов ответил на циничные заявления главы Кремля

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Глава Кремля Владимир Путин угрожает украинской стороне бить ракетами «туда, куда еще не бил» из-за поставок оружия Украине. Слова российского диктатора прокомментировал секретарь Совета национальной безопасности на обороны Алексей Данилов, передает УРА-Информ.

«У нас идет война. Я не знаю, к чему приводят эти его „пугалки“. Я категорически против таких событий и считаю, что капитуляцию должна подписывать совсем другая страна. Это моя публичная позиция. А то, что Путин может своими ракетами повреждать любой наш город, к сожалению, это факт», – заявил Данилов.

Ранее сообщалось, что Р=российские оккупанты взяли в плен более 2,5 тысячи украинских защитников, которые вышли из мариупольского завода «Азовсталь». Обменом героических защитников занимается главное управление разведки Минобороны Украины.