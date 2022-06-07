Политика

В Украине ответили на угрозы Путина по ракетному обстрелу тех объектов, которые еще не обстреливали

Данилов ответил на Путинские хотелки.

Время чтения: 45 Секунд

Украина отреагировала на очередное странное заявление президента России Владимира Путина о том, что если Киев будет получать современное западное оружие, то Кремль будет наносить ракетные удары по тем объектам, которым еще не наносил.

Российскому президенту ответил секретарь Совета национальной безопасности обороны Алексей Данилов. Он отметил, что в стране идет война и добавил, что не знает к чему могут привести такие угрозы со стороны России, пишет УРА-Информ со ссылкой на канал 24.

Он заявил, что Россия предлагает, чтобы Украина не получала оружие, сдалась и подписала капитуляцию.

“Я категорически против таких событий и считаю, что капитуляцию должна подписывать совсем другая страна. Это моя публичная позиция. А то, что Путин может своими ракетами повреждать любой наш город, к сожалению, это факт”, – отметил Данилов и подчеркнул, что Украине необходимо как можно больше оружия для защиты и тогда “все станет на свои места”

Ранее мы сообщали, что в Украине появился спецлагерь для пленных военных РФ.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Россия шантажирует мир и экспортирует голод в Африку – Блинкен

Государственный секретарь США о кризисе.

Байден рассекретил разведданные о российском вторжении в Украину

Все из-за скепсиса союзников.

Арестович предупредил, что ближайшая неделя будет сложной для Украины

Тяжелая ситуация для украинской армии сразу в нескольких направлениях.

Кто может заменить Бориса Джонсона на должности премьер-министра Великобритании

Решающее голосование пройдет сегодня.

Друг Украины может потерять свою должность: важное голосование против Джонсона

Все из-за вечеринки на Даунинг-стрит.

Стало известно, какая страна больше всего помогает во время войны: Береза показал инфографику

Бывший народный депутат Украинского государства Борислав Береза оценил то, какие государства, действительно, вкладываются в оборонный потенциал Киева. Выяснилось, что некоторые страны делают это только на словах.