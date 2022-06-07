В Украине ответили на угрозы Путина по ракетному обстрелу тех объектов, которые еще не обстреливали

Данилов ответил на Путинские хотелки.

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Украина отреагировала на очередное странное заявление президента России Владимира Путина о том, что если Киев будет получать современное западное оружие, то Кремль будет наносить ракетные удары по тем объектам, которым еще не наносил.

Российскому президенту ответил секретарь Совета национальной безопасности обороны Алексей Данилов. Он отметил, что в стране идет война и добавил, что не знает к чему могут привести такие угрозы со стороны России, пишет УРА-Информ со ссылкой на канал 24.

Он заявил, что Россия предлагает, чтобы Украина не получала оружие, сдалась и подписала капитуляцию.

“Я категорически против таких событий и считаю, что капитуляцию должна подписывать совсем другая страна. Это моя публичная позиция. А то, что Путин может своими ракетами повреждать любой наш город, к сожалению, это факт”, – отметил Данилов и подчеркнул, что Украине необходимо как можно больше оружия для защиты и тогда “все станет на свои места”

Ранее мы сообщали, что в Украине появился спецлагерь для пленных военных РФ.