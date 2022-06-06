Общество

Зеленский рассказал подробности по пленным с “Азовстали”

Сотрудники ГУР являются лучшими специалистами в делах подобного рода и на них можно рассчитывать

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Российские оккупанты взяли в плен более 2,5 тысячи украинских защитников, которые вышли из мариупольского завода «Азовсталь». Обменом героических защитников занимается главное управление разведки Минобороны Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УРА-Информ.

«ГУР должен заниматься этим вопросом и должен дать результат, а результат единый — вернуть людей домой. Первая часть была — вывести людей живыми, я считаю, ГУР первую часть сделал. На сегодня есть вторая часть: вернуть их живыми домой», – отметил шестой президент Украины.

Сотрудники ГУР, как подчеркнул Зеленский, являются лучшими специалистами в делах подобного рода и на них можно рассчитывать.

«Мы доверяем им, мы не можем у них спрашивать каждый день: ну что там?», – добавил глава государства.

Ранее сообщалось, что украинское государство содержит всех военнопленных РФ согласно с Женевской конвенцией и уже были созданы лагерь для пленных в одной из западных областей. 

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