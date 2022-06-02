Общество

ВСУ показали, как выглядит трасса Бахмут-Лисичанск: печальные кадры

На протяжении долгих дней войны оккупанты Российской Федерации продолжают обстреливать мирную инфраструктуру, а также города Украины. На этом фоне появились кадры одной из дорог на Донбассе, по которой прошелся так называемый «русский мир».

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Именно так сейчас выглядит трасса Бахмут-Лисичанск. По ней помимо обстрелов происходит эвакуация людей», – сообщили военные Украины, которые предоставили тематические фотографии.

На снимках видно, что дорога фактически уничтожена. Кроме того, на ней наблюдается и разрушенная цивильная техника, которая, очевидно, служила транспортом гражданам Украины.

При этом никто не знает, когда наступит мир на вышеупомянутом направлении. Известно только то, что на Донбассе идут самые жестокие бои, если сравнивать их с другими линиями соприкосновения в Украинском государстве. Помимо этого, оккупанты РФ продолжают ежедневно обстреливать всю территорию Украины, выпуская по ней ракеты.

Напомним, «Не ставьте крест на Северодонецке!»: глава Луганской ОВА сообщил о контратаках ВСУ против оккупантов.

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