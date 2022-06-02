Политика

Великобритания хочет передать Украине систему РСЗО: но есть нюанс

Все зависит от решения Вашингтона.

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Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили передачу Великобританией ракетно-артиллерийской системы M270 MLRS Украине. Из-за правил экспорта Великобритания должна получить разрешение США, чтобы сделать этот шаг.

Как сообщает Politico со ссылкой на инсайдера и документ, Байден и Джонсон говорили о переброске ракет Украине в среду утром, а в четверг это станет предметом переговоров глав дипломатий обеих стран, пишет УРА-Информ.

Этот шаг был сделан после того, как Байден объявил в среду, что передаст Украине реактивную артиллерийскую установку HIMARS с управляемыми ракетами дальностью 70 км. РСЗО — более старая, более тяжелая версия HIMARS, отличающаяся, в том числе, гусеничным шасси и удвоенным количеством несущих ракет.

Украина давно добивается передачи обеих систем, которые благодаря новому оружию смогут наносить удары точно с большего расстояния, чем раньше.

США пока согласились передать Украине четыре ракеты-носителя HIMARS, но Пентагон указал, что в конечном итоге их количество будет больше.

Ранее мы сообщали, что США все же передадут Украине РСЗО.

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