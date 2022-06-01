«Не ставьте крест на Северодонецке!»: глава Луганской ОВА сообщил о контратаках ВСУ против оккупантов

На некоторых улицах наши защитники имеют успех

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ВСУ сегодня уже осуществили пробные контратаки в Севердонецке. Также наши вооруженные силы взяли в плен шестерых членов НВФ. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УРА-Информ.

Оккупационными войсками РФ, как уточнил Гайдай, было захвачено около 80% областного центра.

«Не ставьте крест на Северодонецке! Уличные бои продолжаются. На некоторых улицах наши защитники имеют успех, проведены пробные контратаки, в плену шестеро рашистов. Ждем сведений, которые могут нам помочь отбить НВФ за пределы города. За Северодонецк будут биться до конца!», – добавил Гайдай.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки приняли решение передать Украине реактивные системы залпового огня HIMARS.