Арестович рассказал, кем пополняется российская армия в Украине

Снова задействованы срочники и их становится все больше и больше.

Время чтения: 43 Секунд

Российская армия для войны с Украиной снова начала задействовать срочников. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире Фейгин Live заявил, что у оккупантов осталась единственная надежда на пополнение своего личного состава – срочники – их уже начали активно перебрасывать в Украину. Оэто видно среди прочего по перехватам, пишет УРА-Информ.

“Срочников начали уже перебрасывать сюда. Мы видим это, слышим по перехватам. Более того, командиры уровня подполковник – полковник, они говорят, что ближайшее пополнение это срочники. Они, мол, должны прийти, тогда мы пополнимся и будем воевать. Резервисты, конечно, приезжают, но у них отказников по 30-40 процентов. А срочники же в отказники не могут пойти. На них определённая надежда. Пойдут в атаку, куда им деваться? Им просто нечем пополняться. Им и платить, опять же, не надо, в отличие от контрактников”, – отметил Арестович.

Ранее мы сообщали, что США все же передадут Украине РСЗО.