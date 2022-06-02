Украинская армия продолжает освобождать территории в Херсонской области

Освободили уже более 20 населенных пунктов.
Украинские военные имеют успехи на Херсонском направлении. Об этом заявил глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сказал в эфире телемарафона.
Он отметил, что было освобождено 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, пишет УРА-Информ.
“Со (стороны) Днепропетровской области освобождены более 20 населенных пунктов”, – сказал Лагута.
При этом он добавил, что ВСУ продолжают идти вперед, освобождая Херсонщину. Именно на этом направлении в последнее время у украинских военных есть успехи.
Также Лагута отметил, что Херсонщину с начала полномасштабной войны в Украине покинули около 50% населения.
Ранее ВСУ показали, как выглядит трасса Бахмут-Лисичанск.
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