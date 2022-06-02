Политика

Новый Байрактар ​​для Украины: Литва подписала соглашение с Турцией

Важная помощь от литовцев.

Время чтения: 40 Секунд

Литва подписала контракт с Турцией на закупку ударного беспилотника Bayraktar для украинской армии. В рамках социальной кампании литовцы за три дня собрали на эти цели почти 6 миллионов евро.

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил в Twitter о подписании соглашения с президентом Агентства обороны Турции Исмаилом Демиром, пишет УРА-Информ.

– Это историческое событие, когда граждане в сотрудничестве с властями за три дня собрали почти 6 миллионов евро на покупку Bayraktar для воюющей Украины, – сказал заместитель министра Вилюс Семешка. Он подчеркнул, что подписанное соглашение «является также шансом для дальнейших переговоров с поставщиками по закупке оружия».

Кампанию по сбору средств на покупку дрона турецкого производства объявил в конце мая известный литовский журналист и общественный деятель Андрюс Тапинас. Деньги переводились литовцами внутри страны и из-за границы.

Ранее ВСУ показали, как выглядит трасса Бахмут-Лисичанск.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

США готовят новый пакет помощи для Украины: Блинкен рассказал, какое решение принял Вашингтон

Госсекретарь США Энтони Блинкен утвердил новый пакет помощи Украине на сумму 700 миллионов долларов. Он одобрил новый пакет военной помощи Украине, анонсированный ранее президентом США Джо Байденом.

Путина готовят к новой операции: журналист Котлярский сообщил, что происходит с главой Кремля

Представитель израильской «пятой власти» заявил, что у кремлевского лидера Владимира Путина диагностирован рак поджелудочной железы, и проживет он совершенно недолго.

Инсайдер ОП сказал, когда произойдет «референдум» на оккупированных территориях Украины

Стало известно о том, что Кремль все-таки намерен проводить незаконный референдум на территориях, которые де-факто не принадлежат ему. Однако, к счастью, случится это далеко не скоро.

Украина и Польша намерены создать предприятие по оружию: стороны подписали меморандум

Киев и Варшава объединились для того, чтобы противостоять российскому агрессору, который ведет войну во многих государствах, включая Сирию и Грузию. Стороны решили подписать соответствующий документ, который поможет снизить угрозу Кремля всему миру.

Армия Украины готовится к новому наступлению: источник сообщил радостные новости

Вооруженные силы Украинского государства намерены отбивать захваченные Россией территории. Пока что речь идет об определенных точках на Донбассе, которые были заняты ВС РФ. Примечательно то, что в направлении Бахмута уже были стянуты соответствующие силы.

Пропал новый руководитель военной операции России в Украине: где Дворников

Итальянское издание пишет о своих находках.