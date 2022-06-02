Новый Байрактар ​​для Украины: Литва подписала соглашение с Турцией

Важная помощь от литовцев.

Время чтения: 40 Секунд

Литва подписала контракт с Турцией на закупку ударного беспилотника Bayraktar для украинской армии. В рамках социальной кампании литовцы за три дня собрали на эти цели почти 6 миллионов евро.

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил в Twitter о подписании соглашения с президентом Агентства обороны Турции Исмаилом Демиром, пишет УРА-Информ.

– Это историческое событие, когда граждане в сотрудничестве с властями за три дня собрали почти 6 миллионов евро на покупку Bayraktar для воюющей Украины, – сказал заместитель министра Вилюс Семешка. Он подчеркнул, что подписанное соглашение «является также шансом для дальнейших переговоров с поставщиками по закупке оружия».

Кампанию по сбору средств на покупку дрона турецкого производства объявил в конце мая известный литовский журналист и общественный деятель Андрюс Тапинас. Деньги переводились литовцами внутри страны и из-за границы.

Ранее ВСУ показали, как выглядит трасса Бахмут-Лисичанск.