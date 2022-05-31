«Такое наблюдали и у Сталина незадолго до его смерти»: психиатр прокомментировал поведение Путина

За последнее время поведение Путина не изменилось, так как расстройство личности сопровождает человека всю жизнь

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У лидера россии Владимира Путина наблюдается эпилептоидное расстройство личности, хоть и признаков классической эпилептоидности не заметно. Об этом заявил практикующий врач-психиатр Роман Долинский, передает УРА-Информ.

У Путина наблюдаются отсутствие эмпатии, жестокость к близкому окружению, недоверие, убеждение, что прав тот, кто сильнее физически и агрессивнее.

«Это как раз свойственно антисоциальным психопатам. Поэтому у Путина заметны признаки прежде всего этих двух расстройств личности», – отметил психиатр.

Поведение Путина за последнее время, как уточнил эксперт, не изменилось, так как расстройство личности сопровождает человека всю жизнь.

«И если раньше Путин мог это как-то компенсировать или его окружение создавало для него определенный имидж, то по мере его неудач, старения и прогрессирования болезней, о которых говорили коллеги по медицине в предыдущих интервью, его личностные черты обостряются. Именно это мы сейчас видим и слышим в его выступлениях, приобретающих чрезмерную агрессивность, которую он уже не может скрыть», – добавил Долинский.

У главы Кремля, как отметил эксперт, есть вкрапления параноидального синдрома.

«Именно поэтому он садится от людей на большом расстоянии, никого к себе не подпускает, скрывается где-то в бункере. Кстати, паранойяльные черты в поведении наблюдали и у Сталина незадолго до его смерти», – объяснил специалист.

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