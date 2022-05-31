Он назвал некорректным прогнозирование каких-либо конкретных сроков в этом плане

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Захват Луганской области российскими боевиками проходит нелегко. В “ЛНР” не берутся прогнозировать, когда произойдет «полный выход на границы». Об этом заявил так называемый «глава ЛНР» Леонид Пасечник, передает УРА-Информ.

«Делать какие-то прогнозы о том, когда мы полностью „освободим республику“ не совсем корректно», – отметил Пасечник.

В данный момент, по заявлению коллаборанта, россия контролируют около 95% территории области.

«Война — дело не легкое. Нам понадобилось немало времени, чтобы, например, освободить Рубежное и Попасную», – добавил он.

Ранее сообщалось, что у лидера россии Владимира Путина наблюдается эпилептоидное расстройство личности, хоть и признаков классической эпилептоидности не заметно.