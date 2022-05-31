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Эксперты сказали, теплокровными или хладнокровными были динозавры: подробности

Ученые из Калифорнийского технологического института смогли измерить скорость метаболизма давно вымерших животных и пришли к выводу, что некоторые крупные динозавры становились хладнокровными по мере своего развития, сообщает New York Times.

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Об этой информации сообщил «Фокус», передает «УРА-Информ».

Ученые давно ведут дискуссии о том, были ли динозавры теплокровными или хладнокровными. Новое исследование показывает, что у этих рептилий есть две характеристики.

«Мы думали, что большинство динозавров были теплокровными животными, но наш новый метод измерения скорости метаболизма вымерших животных показывает, что многие динозавры, в том числе летающие птерозавры, были теплокровными», — сказала палеонтолог Калифорнийского технологического института Ясмина Вейманн. .

Ученые изучили останки вымерших динозавров и смогли оценить скорость их метаболизма, которая напрямую связана с тепло-холодностью животного. Исследователи обнаружили, что у длиннохвостых морских рептилий более быстрый метаболизм, а значит, они намного теплее. То же самое касается динозавров Орнитодира և птерозавров, у которых был теплокровный предок. Это тепло также защищено длинношеим зауроподом с такими добавками, как тираннозавр рекс.

«Зауроподы были крупными травоядными динозаврами. Было удивительно узнать, что у них была такая быстрая скорость пищеварения. Ведь когда-то считалось, что у гигантских рептилий должен быть низкий уровень метаболизма. Представьте себе размер большого динозавра. Они съели сотни динозавров. «Поддерживайте быстрый метаболизм», — говорит Стивен Брусат из Эдинбургского университета.

Ученые также обнаружили, что орнитические динозавры изначально имели теплокровных предков с быстрым обменом веществ. Но затем в ходе эволюции у их более крупных потомков, таких как стегозавры и трицератопсы, развился более низкий метаболизм, а значит, они стали хладнокровными. То есть, как и современные рептилии, они должны были поддерживать нормальную температуру тела. Ученые считают, что эти динозавры должны постоянно находиться на солнце или сезонно мигрировать в более теплый климат.

«Удивительно, но крупные динозавры стали холодными птицами, в то время как крупные зауроподы не стали холодными», — сказал Джингмайе О’Коннор из Музея естественной истории.

Напомним, эксперты нашли следы новой древней цивилизации: исследование пролило свет на любопытную находку.

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