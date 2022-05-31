Защитник Мариуполя рассказал об операции морпехов на «Азовстали»

Тогда две колонны украинских морпехов — его и бывшего командира по 36-й бригаде Владимира Баранюка должны были идти вместе

Время чтения: 51 Секунд

Командира 36-й бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Сергей Волынский («Волына») рассказал, как во время прорыва на «Азовсталь» его бойцы нанесли на машины знак Z, чтобы замаскироваться под российские войска. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление “Волыны”.

«Со мной пошли около 200 ребят, в основном это были из морской пехоты, с которыми я проходил службу. Подготовились, нанесли опознавательные знаки Z на технику, чтобы ввести в заблуждение силы, которые могли встретиться нам на пути, отработали маршрут и двигались в направлении „Азовстали“», – отметил защитник Мариуполя.

В тот момент, как отметил Волынский, две колонны украинских морпехов должны были идти вместе, однако, в итоге разделились. Командир Баранюк попал в плен в тот момент.

«Он попал под огонь артиллерии, под удары авиации, его техника наталкивалась на минные шлагбаумы. Люди погибали, получали ранения, и движение техники захлебнулось», – добавил он.

Ранее сообщалось, что сотрудники так называемого «МЧС ДНР» на оккупированных территориях Донбасса завершили строительство водовода к каналу Северского Донца. По задумке, данный водопровод якобы будет снабжать главный источник питьевой воды в ОРДО.