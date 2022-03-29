Украина продолжает уничтожать российскую армию: потери противника на 29 марта

ВСУ продолжает уничтожать технику и военных агрессора.

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал обновленные данные потерь оккупанта по состоянию на 29 марта. Украинские военные продолжают наносить ощутимые потери противнику.

Так украинские военные уже уничтожили уже около 17200 человек из армии рф. При этом количество уничтоженных танков приближается к 600 – 597 единиц. Боевых бронированных машин украинская армия уже уничтожила 1710, пишет УРА-Информ со ссылкой на данные ВСУ.

Также украинские военные сумели уничтожить 303 артиллерийских системы, 54 средства ПВО и 96 единиц РСЗО.

Количество сбитых самолетов Украиной увеличилось до 127, а вертолетов – до 129. Украинским военным удалось также уничтожить автомобильной техники в количестве 1178 единиц. Также были уничтожены семь кораблей /катеров и 73 цистерны с ГСМ.

БПЛА оперативно-тактического уровня у рф уменьшилось на 71 единицу, а специальной техники – на 21. Также украинцам удалось уничтожить четыре пусковые установки ОТРК/ТРК.

Ранее стали известны интересные подробности уничтожения корабля рф в Бердянске.