Американцы обучают украинских солдат в Польше: загадочные слова Байдена

Интересные слова Джо Байдена.

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США до сих пор отрицали, что американские солдаты, дислоцированные в Польше, также обучают украинские вооруженные силы. Однако это предположение, похоже, было подтверждено президентом США Джо Байденом после объявления нового проекта бюджета.

– Речь идет о помощи в обучении украинских военнослужащих, которые находятся в Польше, – сказал Байден в понедельник, отвечая на вопрос о возможном задействовании американских сил в Украине. Вопрос был задан неспроста, поскольку Байден вроде бы предполагал такую ​​активность во время своего визита в Польшу, пишет УРА-Информ.

Он сказал тогда американским солдатам, расквартированным под Жешувом, что «вы узнаете, когда будете там [в Украине]. И некоторые из вас были там. Вы увидите — вы увидите женщин, молодых людей, стоящих — стоящих посредине — перед танками».

По данным американской службы POLITICO, не совсем понятно, что хотел донести Байден. «Возможно, он хотел сказать «американский», когда сказал «украинский», или преувеличил, насколько американские солдаты консультировали украинские силы», — пишут американские журналисты.

И напоминают, что 22 марта советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан опроверг информацию о том, что американцы в настоящее время обучают украинцев. «Конечно, задача американских войск — защищать территорию НАТО», — сказал он.

POLITICO также цитирует представителя Белого дома, который сказал, что «в Польше есть украинские солдаты, которые регулярно взаимодействуют с американскими войсками, и именно это имел в виду президент».

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